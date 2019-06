Gallera: "Piano straordinario con Ats e Asst per affrontare i picchi"

MILANO (27 giugno 2019) - L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha chiesto alle ATS e alle ASST di predisporre un piano 'ad hoc' e di avere un'attenzione particolare per la popolazione 'sensibile', soprattutto anziani o affetti da patologie respiratorie, per affrontare l'ondata di caldo che sta interessando in questi giorni l'intero territorio. In questo quadro risulta fondamentale anche la collaborazione con i Comuni così da rendere più incisivi e rapidi gli interventi.

ALZATI I LIVELLI DI GUARDIA - "Già da qualche settimana - ha detto Gallera - abbiamo chiesto a tutto il sistema sanitario lombardo di attivarsi per prevenire eventuali situazioni di emergenza e/o criticità. E' stato predisposto un piano ad hoc che alza i livelli di attenzione e soprattutto garantisce che non ci saranno tagli dei servizi".

GRANDISSIMA ATTENZIONE SU SOGGETTI PIU' A RISCHIO - "L'attenzione nei confronti della singola persona si sviluppa ad altissimo livello - ha sottolineato - tant'è che dall'ATS sono state predisposte le liste dei soggetti anziani suscettibili agli effetti del caldo: veri e propri elenchi nominativi che includono le persone che, a seguito di particolari caratteristiche individuali, presentano un elevato rischio di subire gli effetti negativi dell'esposizione al caldo".

ALCUNI CONSIGLI UTILI - E' stato diramato anche vademecum che consente di alleviare i picchi di calore:

- bere spesso acqua durante la giornata

- evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde

- prestare attenzione quando si passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata

- proteggersi con cappelli e occhiali scuri durante le uscite diurne

- impostare il climatizzatore, abbassando solo di alcuni gradi la temperatura rispetto a quella esterna

- indossare preferibilmente indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali (lino o cotone) evitando le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione

- bagnare spesso i polsi e le braccia con acqua fresca, o il viso in caso di mal di testa provocato da colpo di calore, per abbassare la temperatura corporea

- consultare il medico in caso di pressione alta (ipertensione arteriosa) senza interrompere o sostituire di propria iniziativa la terapia

- evitare di assumere regolarmente integratori salini senza consultare il medico curante.