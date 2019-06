StraDeejay, è la notte della Luna

CREMONA (27 giugno 2019) - Dopo tutto, non fu altro che uno strano balletto quello in cui si avventurò Neil Armstrong, infilato nella sua tuta da astronauta, sul palcoscenico lunare alle 2.56 del 21 luglio 1969. Ma stanotte sarà tutta Cremona a ballare per la Luna, nella celebrazione dei 50 anni trascorsi dallo storico sbarco dell’Apollo 11. L’evento cosmico rivive nello show di StraDeejay che inaugura i Giovedì d’Estate targati Botteghe del Centro con la quarta edizione della maxi-reunion dei djs cremonesi: l’allestimento spaziale in piazza Stradivari è già pronto, i mix dei disc jockey attendono solo di vedere premuto il tasto «play», la città non vede l’ora di dare il via alle danze. Non resta che attendere che cali la sera e che, nel cielo, compaia la falce d’argento. L’appuntamento decollerà con il pre-serata, quando dalle 18 nei locali del centro storico si accenderanno i reattori della festa con i dj-set della mini-rassegna StraDeejayBar, che scandiranno il countdown verso il lancio della missione StraDeejay vera e propria. Lo «start» ufficiale è fissato per le 21.30, quando i conduttori (e ideatori) della dancing night Andrea Marchesi e Michele Mainardi, voci di Radio Deejay, si presenteranno sul palco-astronave. Poi toccherà ai 41 local djs tracciare le coordinate del viaggio nello spazio e nel tempo

