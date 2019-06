Via Ghinaglia dietro le sbarre

CREMONA (27 giugno 2019) - Sbarre giù per 31 minuti nelle due ore cruciali del traffico, tra le 7.30 e le 9.30 del mattino, continue code, smog e automobilisti rassegnati: è questo il quadro intorno al passaggio al livello di via Ghinaglia, al principio di una giornata lavorativa di inizio estate. Prova sul campo del quotidiano La Provincia. I vagoni dei pendolari per Fidenza e i treni merci si alternano a intervalli non regolari (a distanza di 20, 10 o anche solo 4 minuti), spezzettando il flusso di auto, bus e mezzi pesanti nella porta della città che collega via Milano al centro di Cremona. Nelle ore di punta le sbarre possono abbassarsi anche 8 volte nel giro di 120 minuti, generando attese che vanno dai 3 ai 5 minuti (cronometro alla mano), con tutti i disagi che ne conseguono.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO