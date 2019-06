Giulia in attesa di Grace sotto esame all'Einaudi

CREMONA (27 giugno 2019) - Il tempo di ringraziare la commissione e poi Giulia Brignani si siede, fa un lungo respiro, guarda le amiche intorno a lei e dice: «È fatta». Si accarezza la pancia: «Con questo caldo è stato ancora più faticoso ma è andata», afferma la ragazza, all’ottavo mese di gravidanza che ieri ha concluso i suoi studi all’Einaudi, chiudendo in percorso quinquennale dell’indirizzo enogastronomia. «È andata bene, ho estratto dalla busta la piramide alimentare, un argomento che abbiamo affrontato a più riprese e approfondito bene durante l’anno, meglio di così non poteva andare — racconta —. Ho un unico rammarico: quello di essere andata un po’ nel panico e non aver fatto un’esposizione troppo chiara». La piccola Grace non si è fatta sentire durante l’esame.

