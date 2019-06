Abbandona i rifiuti. Preso e multa da 600 euro

ROBECCO D'OGLIO (27 giugno 2019) - Abbandona rifiuti fuori dalla piazzola ecologica, rintracciato e multato con una maxi sanzione da 600 euro un uomo di mezza età residente nel territorio cremonese. A Robecco è tolleranza zero contro gli incivili. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle segnalazioni di alcuni cittadini, infatti, gli agenti di polizia locale guidati dal comandante Nicola Caraffini sono riusciti a identificare il proprietario del furgone bianco, mezzo dal quale ignoti hanno scaricato mobili e pannelli da cucina. «Abbiamo già notificato il verbale al propietario del veicolo – spiega Caraffini – che ora ha tempo 60 giorni per indicare le persone che hanno abbandonato i rifiuti: così facendo si può togliere ogni responsabilità. In caso contrario, come prescrive la Legge 689/81, toccherà a lui sanare l’illecito amministrativo».

