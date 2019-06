Monticelli, sui pasti a domicilio nessun accordo con l'Ambr

MONTICELLI D'ONGINA (27 giugno 2019) - Niente accordo fra Comune e Pio istituto Ambr sulla preparazione dei pasti a domicilio destinati agli anziani: la convenzione in scadenza il primo agosto non sarà prorogata («Non ci hanno neppure più risposto», dice il sindaco Gimmi Distante) e di conseguenza l’amministrazione è in trattativa con un’altra realtà che già opera sul territorio e con la quale dovrebbe essere stipulato un accordo provvisorio sino alla fine dell’anno.

