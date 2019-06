Smart Break, il benessere digitale inizia da te

CREMONA (26 giugno 2019) - Smart Break è un progetto creato dalla psicologa Monica Bormetti, TedX speaker e autrice del volume '#Egophonia, gli smartphone tra noi e la vita' (edizioni Hoepli). Dopo tre anni di lavoro in una startup tecnologica, dal 2017 si occupa di benessere digitale aiutando istituzioni e aziende di successo ad affrontare la digital trasformation. Bormetti è stata ospite questa mattina del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, invitata dal direttore Marco Bancivenga, ed ha parlato ad una platea di giornalisti, venditori pubblicitari e personale amministrativo, su come fare per prenderci cura del nostro benessere digitale, partendo da un punto fondamentale: interrogarci per capire quanto siamo padroni del tempo che trascorriamo online e quanto invece ci stiamo lasciando trascinare in modo non intenzionale. Una mattinata davvero interessante, con una interlocutrice preparata e stimolante.

