Ad agosto lavori di riqualificazione al quartiere S. Felice

CREMONA (26 giugno 2019) - Prenderanno il via il prossimo mese di agosto gli interventi per la riqualificazione del quartiere San Felice. Si partirà dalla demolizione dell’immobile che ospita la scuola per l’infanzia, a seguire, in base ad un crono programma messo a punto dal Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione, in particolare dal Servizio Progettazione e Direzione Lavori, seguiranno i lavori per la costruzione del nuovo edificio scolastico, la riqualificazione della palestra, le opere riguardanti il verde, la viabilità e l’illuminazione pubblica. Nel frattempo sarà naturalmente assicurata la regolare prosecuzione delle attività scolastiche che saranno ospitate nel complesso Duemiglia (quartiere San Bernardo): a tale scopo sono già stati programmati i necessari interventi di adattamento.

La comunicazione al Comune di Cremona che la Corte dei Conti ha registrato la Convenzione per il "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" che riguarda gli interventi previsti a San Felice è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 25 giugno. In attesa dello sblocco del finanziamento, che ammonta a 7.019.500,00 euro, la Giunta aveva già provveduto a dare il via libera ai progetti definitivi ai quali hanno fatto seguito quelli esecutivi: demolizione dell’attuale edificio della scuola infanzia (il costo complessivo dell'intervento è pari ad 180.000,00 euro I.V.A. inclusa) e quello per la costruzione di una nuova struttura scolastica funzionale e all’avanguardia (costo complessivo pari a 1.970.000,00 euro, IVA compresa); adeguamento e riqualificazione della palestra esistente (costo complessivo dell'intervento 1.835.000,00 euro, IVA inclusa) così da migliorarne la fruibilità, l’efficienza energetica e il comfort; esecuzione delle opere infrastrutturali e di illuminazione pubblica (costo complessivo 2.242.400,00 euro, IVA inclusa); miglioramento delle attuali aree verdi del comparto (costo complessivo 292.100,00 Euro, IVA inclusa); progettualità relativa alle azioni sociali e di accompagnamento che comporta una spesa complessiva di 500.000,00 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO