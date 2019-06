Kouao Jacob di nuovo sotto torchio

CREMONA (26 giugno 2019) - Dopo il faccia a faccia di sabato scorso con il sostituto procuratore, Vitina Pinto, stamattina, Kouao Jacob Dahno si troverà di fronte al giudice per le indagini preliminari. Tra le nove le nove e trenta è stato fissato l’interrogatorio di garanzia. Ieri il suo avvocato Alessia Vismarra gli ha fatto visita in ospedale. Uomo di poche parole, Kouao Jacob Danho, 37 anni ivoriano. Ieri si è limitato ad ascoltare il suo avvocato. Sempre oggi, il medico legale Margherita Fornaciari, consulente tecnico del pm Pinto effettuerà l’accertamento sulle ferite riportate da Danho.

Intanto, oggi alle 13 i carabinieri si recheranno nella casa famiglia di via Bonomelli per sentire, di nuovo, mamma Isabelle Audrey. La donna è seguita dall’avvocato Elena Pisati.

Le indagini del Nucleo investigativo dell’Arma vanno avanti. E la posizione di Kouao Jacob Danh sembra aggravarsi sempre di più.

