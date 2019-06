Festa grande per Samantha, trionfatrice del gioco

CREMONA (25 giugno 2019) - Il giorno dopo la premiazione, nella sede del giornale La Provincia di Cremona e Crema, dell'edizione 2019 del gioco 'Vota il tuo caffè preferito', hanno ricevuto grandi apprezzamenti i titolari degli esercizi pubblici che hanno conquistato le posizioni di testa nella classifica generale e che hanno messo in bella mostra sui loro banconi i premi ricevuti, grazie anche alle aziende sponsor pulyCAFF e Caffè Musetti. In particolare, la vincitrice Samantha Colombi dell'Eden Cafè di corso XX Settembre è stata festeggiata dai tanti clienti che l'hanno sostenuta nella scalata alla graduatoria (per lei sono giunti in redazione 32.993 voti).

Entusiasmo che non è mancato neppure a Pescarolo nei confronti di Chiara Sereni ed Enzo Conzadori del bar Il Rifugio, che si sono classificati al terzo posto con 25.964 preferenze.

Un’edizione da record, quella di 'Vota il tuo caffè preferito 2019', caratterizzato dalla valanga di voti (oltre 200 mila) giunti nelle redazioni del giornale a Cremona, Crema e Casalmaggiore.