Caos traffico: via Milano soffocata dalle auto

CREMONA (23 giugno 2019) - Quando la sbarra del passaggio a livello si abbassa, pochi minuti di sosta bastano per intasare uno snodo cruciale del traffico cittadino: l’intersezione tra via Ghinaglia, via Massarotti e via Milano rappresenta una delle porte d’accesso principali al centro di Cremona eppure è proprio lì che la viabilità finisce in un imbuto, quasi sempre e ora, con i cantieri aperti in via Sesto e a Sant’Ambrogio dall’altra, più che mai.

Qui, mentre le code si allungano su entrambi i lati della linea ferroviaria, molti automobilisti restano con il motore acceso e il quartiere si riempie di smog. La congestione diventa pesante soprattutto nelle ore di punta della stagione scolastica (con picchi alle 8 del mattino), quando i vagoni diretti a Fidenza e i numerosi treni merci incrociano il flusso delle scuole, accavallandosi a quello dei lavoratori delle tante aziende del quartiere. Una situazione aggravata dai lavori in via Castelleone (solo un senso di marcia verso la Paullese) che incanalano sull’arteria un traffico ogni giorno più massiccio. L’insofferenza nel frattempo continua a salire tra i commercianti e i residenti della zona. Con poche voci fuori dal coro.

