Sconfitto per un voto, Odelio Pari ricorre al Tar

PESSINA CREMONESE (26 giugno 2019) - Odelio Pari ricorre al Tar di Brescia e chiede il riconteggio e la verifica delle schede elettorali. Il candidato sindaco per la lista ‘Salviamo Pessina, protagonisti del nostro futuro’, uscito sconfitto per un solo voto dalle elezioni dello scorso 26 maggio nei confronti di Ester Stanga, ha inviato tramite Pec e depositato il ricorso lunedì sera. Come aveva annunciato all’indomani dell’esito delle urne, l’agricoltore in pensione ha chiesto il riconteggio delle schede e la verifica del verbale. «Un atto – spiega – nel solco della trasparenza e della correttezza. Il margine è talmente minimo che credo sia doveroso». A questo punto la decisione spetterà al giudice. Sarà lui a stabilire se il ricorso è ammissibile oppure no.

