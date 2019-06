Matrimonio inclusivo con i ragazzi del progetto Thisability

CREMONA (26 giugno 2019) - C’è il matrimonio esclusivo, quello dei vip, e ora arriva anche quello inclusivo, grazie alla Compagnia delle griglie e al team dei ragazzi di #ThisAbility. Gli sposi Giada Generali e Mauro Torresani hanno infatti voluto che fosse questo speciale team a curare il servizio per gli ospiti durante la festa per le loro nozze sabato all’agriturismo Colombarotto di Corte de’ Frati. I ragazzi diversamente abili sono stati pienamente operativi, anche se affiancati dal personale. Andrea Scotti, Alberto Granelli, Alessio Cosma, Monica Monfredini e Catiuscia Morganelli hanno servito l’aperitivo e il risotto agli ospiti. «Sono stati molto bravi e professionali, ma non avevamo dubbi in proposito», è il commento della sposa che, con il marito, ha voluto un matrimonio all’insegna del sociale. «Abbiamo voluto fare una scelta di condivisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO