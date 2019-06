Pd spaccato: è stallo

CREMONA (24 giugno 2019) - Fumata nera al Pd. Fatta la giunta senza grossi patemi, a far incagliare la coalizione di centrosinistra è la scelta del presidente del consiglio comunale. In particolare è il Pd ad essere in stallo. È stata infatti rinviata a mercoledì la decisione attesa questa sera in via Ippocastani, dove alle 18 il gruppo consiliare avrebbe dovuto riunirsi e votare a scrutinio segreto il nome da proporre all’aula giovedì, quando si riunirà il primo consiglio comunale. In lizza ci sono Santo Canale, recordman di preferenze e al suo terzo mandato in consiglio, e l’avvocato socialista Paolo Carletti. Lo stallo prolungato ora sembra voler spingere i Dem a coinvolgere nella partita le altre liste della coalizione.

