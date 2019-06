Blitz della polizia tra via Sesto e la tangenziale

CREMONA (24 giugno 2019) - Blitz della squadra Volante della polizia, intorno alle 12, tra via Sesto, via Castelleone, la tangenziale e il parcheggio del Cremona Po. Stando alle prime informazioni, ancora non confermate, gli agenti avrebbero fermato due soggetti a bordo di un'auto rubata nella notte nel Piacentino. Di sicuro, l'intervento è stato efficace, anche massiccio nella mobilitazione di auto di servizio e civetta, a sirene spiegate.

