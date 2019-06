Non ce l'ha fatta il pedone investito sulle strisce

CREMONA (24 giugno 2019) - Non ce l'ha fatta il pedone investito giovedì 20 in via Ghinaglia mentre attraversava la strada sulle strisce. Domenico Cavallo, del 1934 originario di Ostuni e residente proprio in via Ghinaglia, è morto questa mattina in ospedale. L'investitore, un 58enne di Paderno Ponchielli, sarà convocato al comando della polizia locale e denunciato per omicidio stradale.

