«Era un violento e aveva due famiglie: la seconda in Africa»

CREMONA (24 giugno 2019) - Dal primo giugno scorso, Kouao Jacob Danho aveva preso in affitto il piccolo appartamento al secondo piano della palazzina in via Massarotti, numero 4. Troppo piccolo quell’appartamento. L’ivoriano aveva un’idea in testa. Voleva traslocare altrove, in un appartamento più grande. Era convinto di ritornarvi con la piccola Gloria e con la moglie Isabelle Audrey. Era convinto di ricucire i rapporti con la donna che nel mese di febbraio lo aveva lasciato per andare con la bimba nella casa protetta di via Bonomelli, dopo un litigio. Un solo litigio, ma violento, dicono coloro che le erano stati accanto.



Isabelle aveva raccontato che suo marito «era cambiato nel corso degli anni», che «era diventato più violento».

Era una moglie apparsa triste, spaventata. E uno dei motivi di quella lite, stando almeno ad indiscrezioni investigative che filtrano in queste ore, potrebbe essere l’esistenza di una seconda famiglia, con figli, che Danho avrebbe in Costa d’Avorio e alla quale lui mandava soldi. Isabella lo aveva scoperto. E per gli investigatori, potrebbe essere stata la causa, o una delle cause, dei dissapori crescenti.

