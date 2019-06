Don Duranti ordinato sacerdote in duomo a Cremona

SONCINO (24 giugno 2019) - Due giorni di intense emozioni per don Arrigo Duranti, ordinato sacerdote in duomo a Cremona sabato e ieri accolto nella sua Soncino per la prima messa. Un’atmosfera di gioia e di comunione ha accompagnato sabato sera nella cattedrale di Cremona la messa di ordinazione del diacono don Duranti. Una gioia cui ha dato voce la bellezza espressiva dei canti, sostenuti dal suono dell’organo e delle trombe, ed eseguiti dal coro del Duomo e dal gruppo liturgico San Pio V di Soncino. Una comunione resa palpabile dalla partecipazione, accanto al vescovo Antonio Napolioni e all’emerito Dante Lafranconi, di decine di sacerdoti, di un gran numero di fedeli della città, del borgo e della diocesi, di autorità civili (in prima fila il sindaco di Soncino Gabriele Gallina). Nella processione d’ingresso l’ordinando, che portava una candela accesa, era accanto al suo parroco don Giuseppe Nevi, mentre a chiederne al vescovo l’ordinazione, come il rito prevede, è stato il rettore del seminario don Marco D’Agostino.

