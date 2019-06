Anziano scippato del Rolex in via Palestro

CREMONA - Anziano scippato in via Palestro, all'incrocio con via Oberdan, da una giovane straniera che gli ha sfilato dal polso il Rolex. E' stato tutto velocissimo, con la ladra che ha fermato la vittima con la scusa di chiedere delle informazioni; ma subito è scattato l'abbraccio, grazie al quale la ragazza ha messo a segno il colpo. Per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO