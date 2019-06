Rifiuti non separati: "Qui solo degrado e sporcizia"

SESTO CREMONESE (24 giugno 2019) - «È una vergogna, qui c’è solo degrado e sporcizia, il quartiere dell’Aler rischia di trasformarsi in un ghetto per colpa di chi se ne infischia di pulizia e senso civico». A puntare il dito contro gli inquilini indisciplinati delle case popolari lungo la strada per Fengo, che si ostinano a non rispettare le regole della raccolta rifiuti, buttando nel sacco della differenziata di tutto e di più, è il capogruppo di minoranza Mirco Poli. Venerdì ha presentato una mozione al sindaco Francesca Maria Viccardi per chiedere al Comune di vigilare. Ma anche di ricordare ad Aler di indottrinare le famiglie. Tutti i mercoledì, infatti, gli operatori della Aspm di Soresina sono costretti a lasciare sulla strada molti sacchi della differenziata perché contengono scarti non conformi e lasciano il biglietto che giustifica la mancata raccolta.

