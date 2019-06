Monticelli, Un Po di musica ma con la conca fuori uso

MONTICELLI D'ONGINA (22 giugno 2019) - Suggestioni sonore lungo il Po, grazie ad un evento musicale sperimentale che è stato in parte rovinato dal maltempo e dal guasto alla conca di navigazione, che ha impedito l’arrivo di imbarcazioni da Cremona. Il progetto ha coinvolto in primis il Comune e il conservatorio Nicolini di Piacenza, con gli allievi che si sono esibiti in un concerto – interrotto dalla pioggia – su una chiatta installata a monte della conca. L’ensemble, chiamato Nuages, è stato diretto da Giacomo Biagi con la supervisione di Guido Campana e Riccardo Dapelo. Non solo: dalle 18 i visitatori hanno potuto passeggiare attraverso un originale percorso sensoriale allestito a Isola Serafini. Attraverso 26 altoparlanti sono state diffuse le ‘voci’ del Po, ovvero suoni ma anche rumori e parole registrati nei mesi scorsi dagli studenti e in grado di raccontare il Grande Fiume.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO