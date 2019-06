Alluvionati, "Ora basta pagare"

SAN DANIELE PO (23 giugno 2019) - «Non vogliamo più pagare». Dopo la sentenza a favore dei due agricoltori difesi dall’avvocato Alessandro Zontini che si sono rifiutati di restituire 15 mila e 20 mila euro di fondi alla Regione dopo l’alluvione del 2000, la frazione di Sommo con Porto è in subbuglio. C’è chi vuole indietro i soldi e chi invece vuole smettere di restituire quanto inizialmente percepito per le manutenzioni. E già alcuni cittadini sono andati in municipio a chiedere informazioni.

