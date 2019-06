Scambio di persona in locandina: due sindaci, stesso nome

CASTELVERDE (23 giugno 2019) - Una foto sbagliata ha creato un po’ di scompiglio nella cerimonia di ieri durante la quale si è tenuta l’intitolazione della sala consiliare a Giovanni Ruggeri, uno storico sindaco di Castelverde. A far emergere l’errore l’ex primo cittadino Angelo Bruschi. Nelle prime locandine affisse, seppur per un breve periodo, vi era infatti la foto di Paolo Ruggeri, anche lui alla guida del Comune ma dal 1946 al 1951. Un errore materiale da parte di chi ha redatto la locandina, fatto in buona fede. «Appena ce ne siamo accorti abbiamo cambiato la foto sulla locandina» spiega il sindaco Graziella Locci. E proprio ieri durante la cerimonia l’amministrazione, la stessa Locci si è pubblicamente scusata con i cittadini per l’errata affissione, subito rimossa. Giovanni Ruggeri è stato il primo sindaco sindaco di Castelverde nell’Italia liberata, nominato dal CNL (Comitato Nazionale di Liberazione) nel maggio 1945 con funzioni provvisorie sino alle elezioni amministrative che si sono tenute nel 1946. Locci, affiancata dalla nuova giunta e dai familiari, ha scoperto la targa che è stata apposta nella sala delle adunanze consiliari, luogo per eccellenza della democrazia.

