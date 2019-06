Getta un mozzicone in un tombino: boato e fiamme

SORESINA (23 giugno 2019) - Un boato, un tombino che (letteralmente) esplode, fiamme alte metri che salgono da un pozzetto e un malcapitato che, dalla paura, va a sbattere contro un muro, ferendosi leggermente alla testa. Malcapitato fino a un certo punto, perché ieri mattina intorno alle 10 è stato lui, inconsapevolmente, a generare la deflagrazione che ha spaventato mezza via Genala. Il giovane, un immigrato che risulta residente in città in un’abitazione Aler già chiusa da mesi, da qualche tempo è ospite di un conoscente in un appartamento sito all’angolo tra via Genala e vicolo Bartoli, ha gettato un mozzicone di sigaretta all’interno di un tombino presente nel cortile interno del palazzo generando sia un’esplosione che un incendio. Il motivo? Evidentemente nello scarico, per ragioni in corso di accertamento, era confluito del liquido infiammabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO