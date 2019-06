Scontro in tangenziale, tre auto coinvolte

CREMONA (22 giugno 2019) - Incidente in tangenziale a Cremona nella tarda mattinata di oggi. Lo scontro all'altezza della concessionaria Bmw in via Eridano. Tre auto, forse a causa del fondo stradale bagnato, si sono scontrate nei pressi della rotonda. Danni ai mezzi. Sul luogo per i rilievi la polizia locale e i vigili del fuoco.

