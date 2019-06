Da Sesto all'Australia: "Qui un'altra vita"

SESTO (22 giugno 2019) - Hanno lasciato la campagna cremonese per la bellissima costa australiana del Queensland, un panorama mozzafiato con centinaia di chilometri di spiagge che si affacciano sull’Oceano Pacifico, di fronte alla spettacolare barriera corallina, quindicimila chilometri lontano da casa.

«Molliamo tutto e facciamo un anno sabbatico in Australia», hanno detto all’inizio del 2013 a mamme e papà Daniele Belloni e Beatrice Zanoni. Lui di Sesto, dipendente della nota ditta di vetreria che papà Marco gestisce in via Milano a Cremona, lei di Castelverde, con un impiego di educatrice alla Fondazione S.S. Redentore, la residenza per anziani del paese. Nati entrambi nel 1989, all’epoca avevano 24 anni e tanta voglia di vedere e sfidare il mondo pronti ad ogni sacrificio. Ce l’hanno fatta, la loro scommessa è stata vincente. Oggi i due fidanzati abitano a Cairns, costa nord orientale dell’Australia, nello stato del Queensland sull’oceano Pacifico e non sono affatto pentiti di aver fatto quella scelta.

