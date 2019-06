Lavoratori a casa, "Azione legale per tutelarli"

SORESINA (22 giugno 2019) - Dopo il presidio organizzato nei giorni scorsi davanti alla sede Iper di Montebello in segno di solidarietà nei confronti dei 170 dipendenti del magazzino soresinese rimasti senza lavoro, il sindacato Usb ha avviato un percorso legale a tutela dei propri tesserati con l’invio di due lettere, una indirizzata all’azienda, una alla cooperativa Target. «Ad entrambi i soggetti – spiega Roberto Montanari – abbiamo comunicato la disponibilità a lavorare, chiedendo a Finiper di precisare qual è il nuovo fornitore di servizi di cui si avvale, diffidando ad assumere persone diverse da quelle già impiegate al polo logistico soresinese. Restiamo sulle nostre posizioni: quando si verifica un cambio d’appalto, per effetto della clausola sociale l’impresa subentrante deve ripartire dai lavoratori precedentemente assunti. Su questo punto non ci sarebbe nemmeno bisogno di discutere». Montanari, tuttavia, è consapevole che i temi da chiarire tra sindacati e azienda siano molteplici, e infatti rinnova l’auspicio che venga avviato al più presto un tavolo di confronto.

