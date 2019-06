Orzinuovi, ladri in azione. Rubati tombini in ghisa

ORZINUOVI (22 giugno 2019) - Se quelli di De Sica rubavano solo le biciclette e senza far del male ai bambini, i ladri che sono entrati in azione nei giorni scorsi all’ex Orceana Park hanno fatto di peggio: spariti tutti i tombini in ghisa. L’area abbandonata sorge a ridosso di un fast food molto frequentato dai piccoli. Le autorità indagano mentre il Comune può fare ben poco: la zona infatti è ancora affidata a un curatore fallimentare e quasi intoccabile.

