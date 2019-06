Festa del solstizio, notte magica lungo il Po

CREMONA (22 giugno 2019) - Quando la solidarietà chiama, Cremona risponde, al solito. La serata sotto le stelle sul Po per il solstizio d’estate è stata un successo. Cinquanta vogatori, decine di barche delle società canottieri, tutte, Baldesio, Bissolati, Flora, Tamoil e Ferrovieri, che, con i loro presidenti Mario Ferraroni, Maurilio Segalini, Pierangelo Fabris, Giorgio Santini e Andrea Cambiati, hanno messo a disposizione le loro strutture per la riuscita della manifestazione, nata dalla collaborazione dei Lions Club e la Federazione italiana canottaggio sedile fisso. Per giorni, Mirella Marussich, Armando Catullo e Gigi Zagni hanno messo a punto la macchina organizzativa: e la serata è stata perfetta.

