Giovedì d'estate, torna la grande stagione del centro storico

CREMONA (21 giugno 2019) - Dopo l’ideale inaugurazione, giovedì 27 con la StraDeejay, la grande stagione del centro storico proseguirà con i quattro Giovedì d’estate, appuntamento ormai ben consolidato ed entrato a pieno titolo nella tradizione.

«Serate dedicate come sempre al cuore della città, occasione preziosa per i suoi esercizi commerciali e per i negozi ‘di vicinato’», si è detto nella conferenza stampa di presentazione. «Un’iniziativa che - come ogni anno - abbiamo preparato con cura particolare ed alla quale crediamo molto», ha sottolineato la vice presidente delle Botteghe del Centro Francesca Galli, al fianco del presidente Eugenio Marchesi e del confermato assessore al commercio Barbara Manfredini.

Dal 4 luglio negozi aperti dopo cena, con la possibilità di fare shopping nell’incantevole cornice del centro città (un centro concreto, abitato e vissuto, dunque non solo virtuale), e molte occasioni di interesse e di intrattenimento secondo la formula ben collaudata delle serate a tema.

