Isola Serafini, conca ko. Navigazione interrotta

MONTICELLI D'ONGINA (21 giugno 2019) - Conca ko. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) comunica che il transito di imbarcazioni nella conca di navigazione di Isola Serafini, sul Po, è interrotto a causa di un guasto a una tubazione per lo scorrimento dell'olio idraulico, il che comporta l'impossibilità di attuare la manovra di apertura delle porte di valle. La ditta incaricata dell'intervento è già stata attivata. La chiusura potrebbe durare alcuni giorni. Appena si avrà certezza della soluzione del problema ne verrà data comunicazione attraverso le news del sito www.agenziapo.it. Quanto accaduto non incide sullo svolgimento del concerto "Un Po di musica" in programma domani (sabato) presso la conca.

