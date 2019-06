Truffa dei diamanti, 150 furiosi clienti contro Bpm

CREMONA (20 giugno 2019) - «Monte dei Paschi, Intesa San Paolo e Unicredit hanno risarcito i loro clienti al cento per cento, hanno chiesto la licenza e stanno richiamando i diamanti». Banco Bpm no. «Si è arroccata, proponendo risarcimenti molto più bassi; dei diamanti non ne vuole sapere». E allora, 150 furiosi clienti di filiali Bpm spalmate nel Cremonese, ingannati dalla truffa dei diamanti acquistati da Intermaket Diamond Business, hanno dichiarato guerra all’istituto bancario. E’ accaduto oggi pomeriggio, al termine di una concitata assemblea presso la sede della Cgil, in via Mantova. «Usciamo da Bpm se non c’è questo accordo: restituzione pari al 100 per cento del capitale investito e la restituzione del diamante alla banca». E per chi vorrà trascinare Bpm in tribunale, proponendo l’azione giudiziaria, «abbiamo intenzione di richiedere anche i danni morali che sono derivati da questa situazione».

