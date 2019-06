Pulisce i pannelli solari e precipita dal tetto

POLIGNANO (21 giugno 2019) - Era salito sul tetto per pulire la superficie dei pannelli fotovoltaici, operazione che probabilmente aveva compiuto altre volte ma che ieri, forse anche a causa dell’intenso caldo, non è riuscito a portare a termine. Un 57enne che vive in una cascina di Polignano, nei pressi di località Fontanazza-La Secca e quindi al confine fra i territori di San Pietro in Cerro e di Monticelli, verso le 10 è infatti scivolato e caduto da un’altezza di più di tre metri. Non ha perso i sensi, ma ha riportato vari traumi e probabili fratture. Per i soccorsi sono arrivati per primi i volontari della Pubblica assistenza di Monticelli, che per ragioni cautelari legate alla caduta, e all’eventuale presenza di traumi interni, hanno deciso di allertare anche l’elisoccorso del 118 di Parma. È atterrato dopo pochi minuti in un campo adiacente alla strada provinciale ed è proprio sull’elicottero che una volta stabilizzato è stato caricato il ferito, ricoverato nel nosocomio della città ducale per accertamenti cautelari. Le sue condizioni comunque non risulterebbero preoccupanti. Per verificare l’accaduto a Polignano è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Caorso, che ha ricostruito l’incidente.

