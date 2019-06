Fedua, stella dell'alta moda

SESTO (21 giugno 2019) - Da Sesto al Mar Rosso, la 25enne Fedua Mezzaoui sfila per gli sceicchi in passerelle internazionali e fa l’interprete in fiera. Origini marocchine ma residente a Sesto sin da piccola, Fedua si sta facendo conoscere nel campo della moda tra eventi a Dubai, Abu Dhabi, in Qatar e Marocco. Tanto che negli ultimi due anni ha sfilato indossando abiti tradizionali alla fashion week del Marocco, la più importante rassegna di moda del Paese arabo.

