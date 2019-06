Investito sulle strisce pedonali, 85enne in ospedale

CREMONA (20 giugno 2019) - E' stato trasportato da una ambulanza del 118 in ospedale in codice giallo, un pensionato 85enne che attorno alle 8 è stato investito da una Fiat Panda, condotta da un 58enne, mentre stava attraversando via Ghinaglia sulle strisce pedonali. Al pedone sono state riscontrate lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi e viabilità a carico della Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO