Abbandono di rifiuti in terreno agricolo, due denunciati

PADERNO PONCHIELLI (20 giugno 2019) - Denunciati dai carabinieri per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul terreno in concorso: con questa accusa sono finiti nei guai un 56enne di Paderno Ponchielli e un 65enne di Robecco d'Oglio ritenuti responsabili (rispettivamente in qualità di attuale e precedente titolare di un’azienda agricola di Acqualunga Badona) di aver accumulato un consistente numero di pneumatici fuori uso a contatto diretto con il terreno agricolo. Dall’approfondita ispezione è stato possibile riscontrare che, in altre aree perimetrali della cascina e sempre a contatto diretto con il suolo, erano stati depositati altri rifiuti (contenitori in plastica, tubi metallici arrugginiti, pneumatici fuori uso di grosse dimensioni, vecchie ventole metalliche per impianti di aerazione e fusti metallici di oli esausti), il tutto ricoperto da una folta vegetazione che ne attesta la loro lunga giacenza in quel luogo. Agli indagati è stato imposta la ripulitura dei terreni interessati.

