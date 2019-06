Così cambia il consiglio comunale

CREMONA (20 giugno 2019) - Sarà probabilmente giovedì 27 la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. In quell’occasione il sindaco rieletto Gianluca Galimberti presenterà all’aula la sua nuova squadra. Accanto a lui, sui banchi della giunta, siederanno anche i cinque assessori eletti anche consiglieri comunali. In questi giorni Andrea Virgilio, Maura Ruggeri, Simona Pasquali, Luca Burgazzi e Rosita Viola stanno completando le pratiche per l’accettazione dell’incarico di assessore. Un incarico che è incompatibile con quello di consigliere. Dunque, senza alcuna altra formalità, una volta accettato il ruolo di assessore decadranno dall’incarico elettivo. E dunque lasceranno il posto ai primi cinque dei non eletti. Per quanto riguarda la lista Sinistra per Cremona - Energia Civile, il seggio lasciato libero da Viola andrà a Lapo Pasquetti, 105 preferenze. Per il Pd subentrano Francesco Ghelfi, 77 voti, in lista per Articolo Uno, Fabiola Barcellari, 72 voti, Elisa Chittò, 63 preferenze e Simona Frassi, che ha ottenuto lo stesso numero di voti, 56, di Francesca Fulco, ma che dovrebbe entrare nel Salone dei Quadri in quanto davanti nell’ordine di lista. La seduta, in questa tornata sarà aperta da Alessandro Zagni, il consigliere eletto con il più alto numero di preferenze.

