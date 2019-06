Vigili in azione, attività e locali nel mirino

SORESINA (20 giugno 2019) - Primi controlli nelle attività commerciali e prime sanzioni. Il tempo di avviare le ispezioni all’interno degli esercizi pubblici cittadini, e subito la polizia locale di Soresina ha scovato delle irregolarità. Nei guai, per ora, un salone di acconciature e un bar. Nel primo caso, nel corso del sopralluogo i vigili hanno rilevato l’assenza all’interno del negozio del direttore tecnico, figura che durante l’orario di apertura alla clientela deve sempre essere presente, anche solo per coordinare chi materialmente esegue il taglio dei capelli. Per il titolare è in arrivo una pesante sanzione. Di altra natura l’irregolarità accertata in tarda serata in un bar del centro cittadino: il gestore, da quel che si è appreso, non avrebbe ottemperato all’ordinanza del sindaco, tenendo aperto oltre l’orario limite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO