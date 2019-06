Infastidisce i clienti del Luna Park e aggredisce i poliziotti: arrestato e condannato

CREMONA (19 giugno 2019) - B.A., cittadino marocchino di 31 anni, pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, ieri sera è stato arrestato in flagranza per "resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale". I poliziotti della squadra volante sono intervenuti nella zona del Luna Park perché era stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco che importunava le persone presenti. Il soggetto, sprovvisto di documenti di identificazione, alla vista dei poliziotti ha iniziato ad inveire contro di loro ed a minacciarli e, una volta condotto in questura per appurare con certezza la sua identità, li ha aggrediti fisicamente, provocandoli ed incitandoli allo scontro. Nel corso del giudizio direttissimo tenutosi questa mattina, è stato convalidato l’arresto e B.A. è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione da scontare in regime di detenzione domiciliare.

