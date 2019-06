Da tre giorni telefoni ko: disagi e proteste

GABBIONETA BINANUOVA (20 giugno 2019) - Da tre giorni i telefoni fissi delle abitazioni di Binanuova sono ko. I cittadini e le aziende non riescono né a chiamare né a ricevere telefonate. Per non parlare delle persone anziane che hanno attivato il servizio di telesoccorso e che si trovano in difficoltà perché non possono usufruirne in caso di malori. Al momento, nonostante le diverse sollecitazioni sia da parte del sindaco Antonio Bonazzoli che da parte dei numerosi utenti alla Telecom, società che gestisce il servizio, non sono stati forniti tempi certi per riparare il danno. E non si sa quando questa situazione possa ancora durare.

