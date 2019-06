Torna FestAgropolis, il cuore solidale della città

CREMONA (20 giugno 2019) - Parte domani la ventesima edizione del tradizionale appuntamento di Festagropolis, festa sull’aia, che avrà luogo fino a sabato, a Cascina Marasco - Cavatigozzi. Anche quest’anno, grazie all’impegno dei numerosi volontari, Agropolis propone un’occasione di incontro ad amici e sostenitori per offrire momenti di spensieratezza, convivialità e divertimento. Come sempre si potrà cenare sull’aia, ascoltare buona musica e ballare. Il tutto in un’atmosfera, come sempre, molto piacevole. Sarà anche l’occasione per informare i presenti sui progetti ultimati e su quelli futuri, tutte iniziative di qualità e di vasto respiro.

L’intero ricavato delle serate sarà destinato alle attività in corso e alle numerose idee in cantiere. L’Estate ad Agropolis continuerà anche dopo Festagropolis, con gli altri due tradizionali appuntamenti, voluti per animare la stagione: Spiedo Sotto le Stelle, l’8 agosto, e la quarta edizione di L’Agro ai Giovani, il 13 settembre.

