Condannato per violenza sessuale su minori, arrestato 59enne

CAORSO (19 giugno 2019) - I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, hanno arrestato C.C., operaio, pregiudicato, 59enne nato a Crotone, residente in provincia di Ravenna, da poco stabilitosi a Monticelli d’Ongina. Era ricercato perché destinatario, dal gennaio del 2018, di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna perché era stato condannato in via definitiva a 7 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale e atti sessuali su minori commessi tra l’inizio del 2008 ed il febbraio 2009 a Medicina, Fusignano e San Benedetto Val di Sambro.

Dai carabinieri di Caorso, il 59enne era stato notato, negli ultimi giorni, intrattenersi a lungo dinanzi ad alcuni locali pubblici del piccolo centro della bassa con alcuni giovanissimi. Un atteggiamento equivoco che li ha spinti a concontrollato. Ieri è stato predisposto un mirato dispositivo dagli uomini della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, che hanno fermato il pregiudicato sul posto di lavoro. E’ stato, quindi, arrestato e dopo le formalità di rito è stato subito rinchiuso al carcere di Piacenza, dove sconterà la pena.

