Novecento protagonista delle tracce

CREMONA (19 giugno 2019) - E’ scoccata l’ora X. Alle 8,30 le tracce ministeriali del primo scritto di italiano hanno dato ufficialmente il via all’Esame di Stato 2019, rinnovato nell’articolazione delle prove: due e non più tre, dai contenuti sostanzialmente cambiati. Il Novecento è protagonista delle tracce, lo è in tutti gli ambiti testuali.

Fra gli autori scelti per il testo argomentativo compare anche un autore cremonese, il giornalista e saggista Corrado Stajano di cui il ministero propone un brano dell’introduzione del volume La cultura del Novecento, in cui analizza la scansione del secolo breve. «Mi dica quale parte dell’introduzione hanno scelto – afferma lo scrittore raggiunto al telefono -. Mi fa piacere che si parli e si rifletta sul Novecento, un secolo così complesso e che mi auguro i ragazzi conoscano. Qui mi stanno chiamando da tutte le parti, è una sorpresa. Le assicuro, nessuno mi aveva detto nulla», afferma stupito.

Per l’analisi del testo il ministero ha proposto ai ragazzi la poesia Risvegli di Ungaretti e un brano tratto da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Per il testo argomentativo oltre alla riflessione sul testo di Stajano, i ragazzi devono confrontarsi con un brano di Tomaso Montanari tratto da Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, un brano di Stevan Sloman e Philip Ferbach sull’ingegno umano tanto felice quanto terribile.

Per i tema di attualità gli esperti del ministero hanno proposto un testo del prefetto Luigi Viana nel trentennale della morte del generale Dalla Chiesa, l’ultimo testo chiama chiede ai candidati di riflettere sul rapporto fra sport, storia e società, partendo dalla storia di Gino Bartali e dall’aiuto che il grande campione diede a Giorgio Goldenberg, nascondendolo insieme ad altri ebrei. Temi impegnativi e non certo immediati che stanno mettendo a dura prova i maturandi.

