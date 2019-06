Strappa un telefono dalle mani di un 22enne e scappa, denunciato

PESCAROLO (19 giugno 2019) - Un 26enne nativo del Gambia ma domiciliato a Pescarolo presso una struttura accoglienza per immigrati richiedenti asilo, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di furto con strappo di un telefono cellulare. I fatti risalgono allo scorso 8 giugno, quando in via Matteotti il 26enne, approfittando di un attimo di distrazione, strappava dalle mani di un 22enne nato in Marocco, un telefono cellulare per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta. I militari hanno rintracciato e controllato il gambiano, e la perquisizione personale permetteva di rinvenire il telefono sottratto poi restituito al legittimo proprietario.

