Il PoGrande è Riserva MaB (Man and Biosphere) dell'Unesco

SAN DANIELE PO (19 giugno 2019) - L'Unesco ha dichiarato Riserva MaB (Man and Biosphere) Unesco il PoGrande, il tratto medio del fiume Po che comprende gli 84 Comuni rivieraschi delle Province di Piacenza, Pavia, Lodi, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

L'iniziativa è stata promossa nel 2015 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dall'Università degli studi di Parma e da Legambiente ed è stata accolta dai Comuni attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa.

Un successo straordinario che per i Sindaci promotori della candidatura (San Daniele Po è capofila dei Comuni cremonesi) rappresenta la più importante opportunità che sia mai capitata in termini di tutela, gestione e valorizzazione del territorio.

