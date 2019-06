Minaccia di darsi fuoco, intervento decisivo dei Cc

SORESINA (18 giugno 2019) - I carabinieri sono intervenuti ieri notte in via Montenero dopo che era stata segnalata la presenza di un ragazzo in stato di agitazione che si stava cospargendo di liquido infiammabile. Alla vista dei militari, il 23enne - tenendo in mano un accendino - ha minacciato di darsi fuoco. Mentre un Cc parlava con il giovane al fine di farlo desistere nell’intento e distraendolo, l’altro gli si avvicinava da dietro e lo afferrava immobilizzandolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha accompagnato il ragazzo al pronto soccorso di Cremona.

