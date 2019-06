Travolto in bici, il 59enne non ce l'ha fatta

PIZZIGHETTONE (18 giugno 2019) - L’urto violento e poi la caduta rovinosa sull’asfalto, la rianimazione cardiopolmonare sul posto, la corsa in ospedale e infine l’improvviso aggravarsi delle condizioni. Non ce l’ha fatta il ciclista 59enne Franco Castelli, di Pizzighettone, investito ieri alle 17 da un camion all’altezza di via delle Industrie a Roggione e deceduto in serata in ospedale a Cremona. L’incidente è avvenuto nel tratto di rettilineo che precede il passaggio a livello, la dinamica è al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Pizzighettone che è stata impegnata a lungo per rilievi di legge e regolazione del traffico. Stando a quanto è stato possibile apprendere pare che sia la due ruote sia il camion stessero viaggiando verso la strada provinciale Codognese.

