Scontro con un camion, grave ciclista di 59 anni

PIZZIGHETTONE (17 giugno 2019) - E' ricoverato in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, il ciclista 59enne urtato da un camion a Roggione. Sarà compito della polizia stradale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto alle 16.40 di oggi. Per prestare i soccorsi al ciclista sono intervenuti gli uomini del 118 sia da Cremona che dalla vicina provincia di Lodi. Lo scontro è avvenuto in via delle Industria, poco prima del passaggio a livello, all'altezza dell'incrocio con la Provinciale 84 che i residenti sostengono da tempo sia un punto critico.

