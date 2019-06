Da Zurigo a Isola Serafini per l'ebbrezza della concata

MONTICELLI (17 giugno 2019) - In barca a remi da Zurigo e in gommone da Pavia: negli ultimi due giorni la conca di navigazione di Isola Serafini ha ospitato le imbarcazioni di diversi appassionati del fiume, che hanno deciso di organizzare originali spedizioni per visitare per la prima volta la conca costata circa 50 milioni di euro e inaugurata la scorsa estate. Nel primo anno di attività sono già un migliaio le barche transitate dalle porte vinciane, ma l’attività turistica entra ora nel vivo tanto che da domenica prossima iniziano le escursioni in barca curate da MeTe tour cooperation nell’ambito di un progetto di Confcooperative Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO