Coppia litiga, botte in strada: arrivano 118 e carabinieri

SONCINO (17 giugno 2019) - Non c’è pace in via Brescia: dopo gli schiamazzi arrivano anche le botte. E’ successo domenica sera, nello spiazzo vicino al parco Pedrera e protagonisti della furiosa litigata sono stati due coniugi del paese. A chiamare i carabinieri la donna, che ha avuto la peggio ma è stata medicata dai soccorritori del 118 e, almeno per ora, non avrebbe presentato una denuncia nei confronti del compagno.

